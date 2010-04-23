Чем полезен редис?

Предупреждает образование камней. Содержащееся в редисе горчичное масло предупреждает образование в желчном пузыре камней.

Способствует похудению. Редис богат растительными ферментами, которые помогают лучше усваивать белковую пищу, усиливают обмен веществ. А это важно для тех, у кого есть лишний вес.

Придает сил. Редис оказывает общеукрепляющее действие (придает сил, улучшает отхаркивание, за счет чего легче протекает бронхит и др.) за счет большого количества солей калия, натрия, магния, кальция, железа, серы и фосфора.

Противопоказания. В чистом виде редис лучше не употреблять — содержащиеся в нем острые вещества могут вызвать спазм желудка или кишечника. Лучше есть его в виде салатов, заправленных растительным маслом.

segodnya.ua