Длительный плач повреждает детский мозг

Пенелопа Лич, врач-психолог из Великобритании, утверждает, что длительные периоды плача могут вредить развитию детского мозга..

Теория доктора противоречит распространенному мнению о том, что младенцу следует давать плакать по 20 минут ежедневно. Некоторые специалисты рекомендуют родителям не успокаивать ребенка и позволять плакать, пока у него формируется регулярный режим сна, сообщает Компьюлента.

Психолог не согласна с таким советом: по ее словам, у младенца нет достаточной психической зрелости, чтобы выучить правильное время отхода ко сну. Долго плачущее дитя в итоге перестанет рыдать, но совсем не потому, что пришла пора спать, а потому, что устанет и потеряет надежду получить помощь.

Лич также уверена, что продолжительный плач приводит к усиленной выработке гормона стресса кортизола, большое количество которого может повреждать мозг малыша. Разумеется, это не значит, что ребёнок не должен плакать вовсе или что родители должны беспокоиться всякий раз, когда видят слезы у своего чада. Опасен лишь продолжительный плач, который не находит отзыва у взрослых.

Известно, что младенец очень беспокойно ведет себя через два месяца после рождения, если во время вынашивания матерью ребенка отец страдает депрессией. Возможно, она влияет на семейную обстановку, родительские взаимоотношения, отношение родителей к ребенку, и малыш это чувствует, а потому плачет. Специалисты также допускают, что большую роль в плаксивости младенца может играть генетический фактор.

focus.ua