Парень поплатился жизнью за сидение на железнодорожных путях
11:03, 23 апреля 2010Страна
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Поезд смертельно травмировал
В Черниговской области под колесами поезда погиб 26-летний парень.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
На железнодорожной станции «Бахмач-пассажирский» пассажирский поезд №141 сообщением «Москва – Черновцы» смертельно травмировал жителя города Бахмач, 1984 года рождения, который сидел на железнодорожных путях.
Задержки движения транспорта не было.
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