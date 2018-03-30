Лечимся березовым соком

Апрель — время сбора березового сока. Чем он полезен и как его правильно собирать? Прежде всего, березовый сок — это натуральный напиток, не подвергавшийся никаким промышленным обработкам. Согласно данным Института гигиены и медицинской экологии им. А. Марзеева АМН Украины, все свежевыжатые соки обладают выраженным восстановительным потенциалом. Если этот потенциал низкий (таким, к примеру, обладает любая, прошедшая технологическую обработку, вода, например, водопроводная), то это означает, что в ней больше свободных радикалов, которые, проникая в организм, способствуют разрушению клеток. Фреши, в т.ч. березовый, напротив, активизируют обменные процессы, отчего мы чувствуем бодрость. Таким образом, употребляя его регулярно, можно продлить активную жизнь.

Кроме того, в березовом соке содержатся витамин С, микроэлементы калий, кальций, магний, железо, органические кислоты и немного сахара. В комплексе они оказывают общеукрепляющее действие.

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН. Есть люди, для которых березовый сок в некоторых случаях будет служить и вспомогательным лекарством. Например, если вы страдаете заболеваниями желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, то регулярное употребление березового сока (по стакану 3 р. в день, за полчаса до еды) будет способствовать стиханию воспаления. Кроме того, березовый сок будет полезен тем, кто склонен к образованию камней в почках — он обладает способностью «гонять» песок. Для этого нужно выпивать за день 2 л березового сока, распределив его равными порциями между приемами пищи, курс — 3-4 недели.

КОМУ НЕЛЬЗЯ. Единственная ситуация, когда березовый сок может навредить, — это если у человека уже есть камни в почках. В этом случае, если человек выпьет его больше полулитра за раз, то он может «протолкнуть» камень в мочевые пути, из-за чего возникнет приступ почечной колики.

КАК ХРАНИТЬ. Если вы не хотите пить сок сразу, а желаете сохранить его дольше, закройте банку и поставьте ее в холодильник. Так напиток будет меньше окисляться, то есть портиться. Однако дольше 2-3 дней сок лучше не хранить, иначе он забродит.

5 СОВЕТОВ СОБИРАТЕЛЯМ

Отправляйтесь на «охоту» утром. Сокодвижение по дереву происходит только в светлое время суток. Поэтому ставить банку с вечера и ждать «надоев» к утру нет смысла.

Выберите место вдали от дороги. Чтобы березовый сок был экологически чистым, собирайте его в березовых рощах, удаленных не менее чем на сотню метров от дорог, свалок и заводов.

Собирайте сок в стеклянную посуду. Пластмассовую не берите — она может отдавать соку свой специфический привкус.

Делайте отверстие с юга. На южной стороне дерева сокодвижение активнее. Высоту отверстия от земли делайте на расстоянии 40—50 см от земли, глубиной 2—3 см (чтобы проникнуть под мертвую кору), направление движение вашего ножа должно быть снизу вверх.

Залечите березе раны. Набрав сока, обязательно помогите березе залечить раны пластилином или мхом. Это предохранит дерево от проникновения в него бактерий и различных грибов, которые могут вызвать загнивание надреза и последующую гибель дерева.

Благодарим за помощь в подготовке материала: профессора, д.м.н., заведующей кафедрой фитотерапии Медицинского института Ассоциации народной медицины Татьяной Гарник, ведущего сотрудника лаборатории медицинской ботаники Национального ботсада Андрея Лебеду, зав. отделением реабилитации медцентра «Юстас» Бориса Скачко.

Дмитрий Гуцало

segodnya.ua