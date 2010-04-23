Еще одно полезное свойство зеленого чая

Учёные подтвердили, что полезные вещества из зелёного чая, известные своими мощными антиоксидантными свойствами, проникают в ткани глаза и могут бороться против глазных болезней. Впервые офтальмологам Китайского университета Гонконга удалось определить, что сетчатка и другие ткани глаза поглощают вещества из зелёного чая под названием катехины, которые способны предотвратить развитие глаукомы и других распространённых опасных глазных болезней. До этого открытия оставалось неясным, могут ли катехины из напитка попасть из желудка и желудочно-кишечного тракта в глазные ткани.

Биологи провели эксперимент на лабораторных крысах, которые пили зелёный чай. Анализ тканей глаза точно показал, что глазные структуры поглощают значительное количество отдельных катехинов. Сетчатка, например, поглотила высокие показатели галлокатехина, а внутриглазная жидкость как правило принимала эпигаллокатехин. Положительные эффекты катехинов зелёного чая в процессе понижения вредного окислительного стресса в глазах длились до 20 часов. Окулисты сделали вывод, что потребление зелёного чая предотвращает окислительный стресс в глазах и потенциально предотвращает развитие глаукомы.

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