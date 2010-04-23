Жертвами землетрясения на Гаити стали до 300 тысяч человек

Жертвами разрушительного землетрясения на Гаити 12 января этого года стали от 250 тысяч до 300 тысяч человек.

Об этом заявил главы миссии ООН на острове Эдмон МЮЛЕ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

До этого гаитянское правительство оценивало число жертв в 220 тысяч человек.

"Вчера исполнилось сто дней со дня ужасающего землетрясения, сотрясшего Гаити и унесшего жизни от 250 тысяч до 300 тысяч человек", - заявил Э.МЮЛЕ.

По его словам, 300 тысяч человек получили ранения и более миллиона остались без дома.