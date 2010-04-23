Как вы спите? Итак, вы чаще всего засыпаете: 1. На спине. Вашу позу психологи называют королевской. Наверняка в жизни вы открытый, жизнерадостный человек, всегда в центре внимания. Вы из тех, кого называют кузнецом своего счастья. Не надорвитесь. Возможны проблемы с алкоголем, сердечные болезни. 2. В позе зародыша, свернувшись калачиком. Вы нуждаетесь в защите, сочувствии окружающих, может даже не отдавая себе в этом отчета. Скорее всего, у вас понижен иммунитет и нервишки сдают — часто срываетесь на крик или слезы. Возможны трудности с печенью и желчным пузырем. 3. На животе, раскинув руки и ноги. В повседневной жизни вы привыкли доминировать, но боитесь перемен. К людям относитесь настороженно, боитесь, что вас «скинут с трона». Возможны проблемы с пищеварительной системой, в том числе язва желудка. 4. На боку с согнутыми ногами. Так спят люди уравновешенные и надежные. Вы легко приспосабливаетесь к переменам в жизни, радуетесь каждому дню. Имеете склонность к циститам и прочим заболеваниям мочеполовой системы.

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