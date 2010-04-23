В Киеве создан Центр экстренной медицинской помощи

В столице создан Киевский городской центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что заведение создано в соответствии с решением Киевского городского совета от 23 марта №437/3875.

Основными задачами деятельности Центра являются:

- срочное реагирование на чрезвычайные ситуации собственными медицинскими подразделениями для предоставления медицинской помощи пострадавшим и спасателям;

- организация реагирования медицинских сил и лечебных заведений для ликвидации медико-санитарных следствий чрезвычайных ситуаций в пределах города;

- планирование медицинского обеспечения и предоставления экстренной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий в городе;

- организация и выполнение медицинских мероприятий при проведении антитеррористических операций в городе;

- осуществление образовательной медицинской деятельности по повышению квалификации работников государственных и частных медицинских заведений;

- предоставление образовательных медицинских услуг по подготовке работников без медицинского образования (милиция, спасатели, работники ГАИ, водители и др.), широких слоев населения к первой неотложной помощи и др.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Киевсовета, Центр будет функционировать по адресу: ул. Ямская, 43. Сейчас там располагается городская станция скорой медпомощи и медицины катастроф. Центру выделено около 600 кв. м площади.