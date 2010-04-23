В Тернополе утвердили областную программу «сахарный диабет»

Тернопольский областной совет утвердил областную программу «сахарный диабет» на 2010-2013 годы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник областного управления здравоохранения Богдан ОНИСЬКИВ, программой предусмотрено снизить уровень смертности в результате сахарного диабета на 10%, снизить уровень первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте в результате осложнений, вызванных сахарным диабетом с 1,35 до 1,1 человек на 10 тыс. населения, уменьшить количество случаев госпитализации детей с тяжелым гипогликемическим состоянием ежегодно на 10%, улучшить осведомленность населения о своевременности диагностики и лечения сахарного диабета.

Общая смета программы составляет 60,264 млн. грн., в частности, 49,206 млн. грн. запланировано привлечь из государственного бюджета, 879 тыс. грн. – из областного, 10,179 млн. грн. – из бюджета Тернополя.

По данным Б.ОНИСЬКИВА, по состоянию на 1 января 2010 года на диспансерном учете в области было 28 тыс. больных сахарным диабетом, из них 4432 – на инсулинотерапии. Среди больных сахарным диабетом 157 детей.

Б.ОНИСЬКИВ также сообщил, что в 2009 году на закупку инсулина было потрачено 9,89 млн. грн., в частности 7,768 млн. грн. – из государственного бюджета, 500 тыс. грн. – из областного, 732 тыс. грн. – из местных бюджетов. «До мая 2010 года инсулином больные обеспечены», – заверил начальник областного управления здравоохранения.