«Киевводоканал» получил 19 млн. грн. на реагенты для очистки воды

ОАО «Киевводоканал» получило необходимые 19 млн. грн. из городского бюджета на закупку реагентов для очистки воды, а также на продолжение работы плавучей насосной станции «Роса-300». Об этом сообщил начальник Главного управления коммунального хозяйства КГГА Федор ВИТТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по его словам, станция «Роса-300» продолжает перекачивать воду из реки Десна, где она чище, на Днепровскую водопроводную станцию.

Кроме того, специалисты санитарной службы столицы продолжают осуществлять постоянный контроль за качеством водопроводной питьевой воды и источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

Как сообщал УНИАН, 27 марта эксперты заявили, что содержание вредных для здоровья веществ в киевской водопроводной воде превышает предельно допустимые согласно ГОСТу показатели в 2 и больше раза, а возможное затопление и попадание дорожной соли, реагентов, радиоактивного ила и канализационных вод в систему водоснабжения сделает ситуацию с качеством водопроводной воды катастрофической.

По мнению специалистов, серьезной проблемой является попадание технической соли и реагентов, высыпанных в большом количестве на киевские дороги, в Днепр и его притоки вместе с талыми водами. Водозаборные фильтры эти химвещества задержать не смогут.

«Загрязнение поверхностных вод достигло такого уровня, что уже должны говорить о приближении катастрофы. Нынешняя зима ухудшила ситуацию. Раньше снег вывозили за город, сбрасывали его подальше от водоемов, а теперь все, что собралось на дорогах и во дворах, течет в реки. Не менее тревожное состояние и с подземными водами - постоянно растет уровень их минерализации, что в конечном счете влияет на качество питьевой воды по всей Украине», - сказал заместитель директора по научной работе Украинского государственного научно-исследовательского института проблем водоснабжения, водоотвода и охраны окружающей природной среды «УкрВОДГЕО» Владимир КОСТЕНКО.