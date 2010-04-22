Кировоградщина: 72 лифта - в аварийном состоянии

В Кировоградской области с начала этого года запрещена эксплуатация 72 лифтов (4% от общего количества) из-за их аварийного состояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии в облгосадминистрации сообщил начальник территориального управления Госгорпромнадзора в Кировоградской области Владимир БЕРЕСЛАВСКИЙ.

По его словам, состояние лифтового хозяйства жилищного фонда области вызывает обеспокоенность. Из 1914 лифтов 311 отработали установленный срок службы, ни один лифт не имеет связи с диспетчерской службой.

В.БЕРЕСЛАВСКИЙ также сообщил, что с начала года специалистами ОАО «Кировоградгаз» было выявлено и отключено от системы газоснабжения 32 самовольно установленных газовых прибора.

Кроме того, во время проверок в связи с выявленными нарушениями правил безопасности была запрещена эксплуатация и хранение кислородных баллонов в помещениях всех центральных районных больниц, городской больницы №1 г. Александрии, Александрийской городской детской больницы, больницы скорой помощи г. Кировограда, кислородных пунктов Александрийского онкологического диспансера.

По словам начальника теруправления, в большинстве больниц вопрос обеспечения медицинским кислородом остается нерешенным из-за отсутствия финансирования.