15 важных фактов о молоке

В Германии молоко и молочные продукты – на первом месте по популярности и объемам продаж - после пива, конечно. И вот группа диетологов из Мюнхенского университета решила систематизировать самые разные данные о том, как же реально этот напиток действует на организм человека.

1. Натуральное молоко (особенно козье) содержит антибактериальные вещества, которые подавляют размножение опасных микробов - стафилококков и стрептококков.

2. Также молочные кислоты участвуют в выработке клеток иммунной системы. Потому пару стаканов молока в день просто необходимы ослабленным больным при туберкулезе, воспалении легких, обострении бронхиальной астмы и бронхитах.

3. Отчасти нейтрализует воздействие на ткани организма человека радиации и токсических веществ. При легком отравлении угарным газом, например, или парами бензина, если человек в сознании, врачи советуют отпаивать его молоком. Кстати, отсюда же традиция на токсичных производствах давать «молоко за вредность».

4. Сорбирует многие природные яды. Потому в средние века парное молоко применяли в качестве противоядия.

5. Натуральное молоко содержит большое количество протеинов – животных белков, которые необходимы для обменных процессов и поддержания мышечного тонуса. При этом холестерина в нем меньше, чем в мясе.

6. Благодаря содержанию большого количества кальция, способствует укреплению костей и зубов и усвоению витамина D. Жителям Северное Европы и россиянам молоко нужнее, чем южанам: у нас мало солнца и усвоению витамина D нужно помогать.

7. Молоко богато витаминами группы В, калием, цинком, натрием и фосфором.

8. Снимает боль при гастрите и язве желудка с повышенной кислотностью благодаря тому, что снижает кислотность желудочного сока. Но при гастрите с пониженной кислотностью от молока лучше отказаться.

9. Противопоказано при колитах (воспалениях кишечника) - вызывает вздутие живота.

Обладает свойствами легкого слабительного. Противопоказано при расстройствах кишечника, сопровождающихся диареей.

10. Теплое молоко оказывает обезболивающее действие при воспалениях печени, почек и желчного пузыря.

11. Ограничить употребление молока следует, если у вас есть склонность к образованию камней в почках или желчном пузыре.

12. При всех своих бесспорных плюсах, входит в пятерку самых мощных пищевых аллергенов. Если человек, страдающий реакцией на молочные сахара, выпьет стакан молока, у него может случиться даже анафилактический шок.

13. Примерно 8-10% населения Европы страдают непереносимостью молока. Попытки попробовать заканчиваются вздутием живота и расстройством желудка. Причина в том, что у этих людей не вырабатывается желудочный фермент лактаза, который расщепляет молочные сахара.

14. Следует отказаться от молока при наличии опухолей внутренних органов. Его биоактивные вещества могут спровоцировать их рост.

Также свежее молоко не рекомендуется при артритах.

15. Молоко действует на кожу как прекрасное отбеливающее средство. Молочные ванны по примеру средневековых аристократок делают кожу мягкой, бархатистой придают чудесный персиковый оттенок. Маски с жирным молоком или сливками увлажняют, разглаживают и смягчают кожу. Умывание молоком снимает зуд и шелушение кожи.

kp.ru