Московские больницы атаковали клопы

Специалисты московского центра дезинфекции зафиксировали значительный рост численности клопов, сообщает руководитель Московской дезстанции № 1 Наталья Лобанок.

"Идет какой-то колоссальный рост и активное заселение популяцией клопов лечебных учреждений и общежитий столицы", - заявила Лобанок. По ее мнению, клопы могут вытеснить другие популяции синантропных насекомых, в частности тараканов.

Кроме того, руководитель Первой московской дезинфекционной станции отметила, что в столице зафиксирован рост заболеваемости крысиным клещевым дерматитом. По данным Лобанок, специалисты выявили около 300 очагов этой инфекции.

Постельный клоп (Cimex lectularius) - паразитическое кровососущее насекомое коричневого цвета 3-5 миллиметров длиной. Ведет ночной образ жизни, днем прячется в щелях стен, под обоями, в пазах мебели, книгах, платьях, электронике, в затемненных и теплых местах, в клетках птиц и животных. Одинаково хорошо приживается практически в любых помещениях. В темноте клопы выходят из убежища и нападают на человека, сосут кровь на открытых участках тела. Укус безболезненен, ощущение зуда появляется спустя некоторое время после укуса. За одно кровососание (10-15 минут) клоп выпивает 7 микролитров крови, что вдвое превышает его собственный вес.

Крысиный клещевой дерматит - паразитарное заболевание человека, вызываемое гамазовым клещом Ornitonyssus bacoti, который является специфическим паразитом крыс. Появлению первых симптомов предшествует ощущение ползания по коже, чувство жжения, затем появляется мучительный зуд, усиливающийся при расчесывании, прикосновении одежды и горячих водных процедурах. После этого у больного возникают высыпания на коже. При прекращении контакта с клещами зуд ослабевает через 7-10 дней. Лечение направлено на устранение зуда и воспалительной реакции, возникшей в местах кровососания клещей.

medportal.ru