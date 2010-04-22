Украина сняла запрет на продукты птицеводства из России

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины снял запрет на ввоз продукции птицеводства из Российской Федерации. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Сообщается, что запрет снят в связи со стабилизацией эпизоотической ситуации относительно высокопатогенного гриппа птицы в Российской Федерации.

Напомним, запрет был введен 2 декабря 2005 г.