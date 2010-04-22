Украина сняла запрет на продукты птицеводства из России
11:56, 22 апреля 2010Страна
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Был введен в 2005 году
Государственный комитет ветеринарной медицины Украины снял запрет на ввоз продукции птицеводства из Российской Федерации. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Сообщается, что запрет снят в связи со стабилизацией эпизоотической ситуации относительно высокопатогенного гриппа птицы в Российской Федерации.
Напомним, запрет был введен 2 декабря 2005 г.
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