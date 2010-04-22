Как шампуни вредят здоровью

Некоторые компоненты шампуня и других бытовых моющих и чистящих средств служат источником формирования канцерогенных загрязняющих веществ в воде, даже после прохождения очистных сооружений. Исследование Йельского университета и Американского химического общества проливает новый свет на возможные экологические источники загрязнителя воды под названием NDMA, которое не полностью изучено по своему действию и является предметом беспокойства работников здравоохранения.

Известно, что NDMA и другие нитрозамины могут образовываться в небольших количествах во время дезинфекции сточных вод и в воде с хлорамином. Хотя нитрозамины можно найти в самых разных источниках, в том числе в мясных продуктах и табачном дыме, в воде их исходные вещества ранее были неизвестны. Тестирования состава различных косметических продуктов показали, что вещества, называемые четвертичные амины, которые также содержатся в бытовых моющих средствах, играют важную роль в формировании нитрозаминов.

Лабораторные исследования определили, что при смешивании с хлорамином некоторые бытовые чистящие средства и продукты парфюмерии, в том числе шампуни, средства для мытья посуды и стиральные порошки, способствовали формированию вредных NDMA. Экологи говорят, что очистные сооружения могут удалять некоторые из четвертичных аминов, образующих эти опасные вещества. Тем не менее, четвертичные амины, широко используемые регулярно в каждом доме в больших количествах, могут оставаться в воде и после очистки и обладать потенциально серьезным воздействием на здоровье.

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