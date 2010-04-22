Кому молоко категорически противопоказано

Примерно 8-10% населения Европы страдают непереносимостью молока. Попытки попробовать заканчиваются вздутием живота и расстройством желудка. Причина в том, что у этих людей не вырабатывается желудочный фермент лактаза, который расщепляет молочные сахара.

Противопоказано при колитах (воспалениях кишечника) - вызывает вздутие живота.

Обладает свойствами легкого слабительного. Противопоказано при расстройствах кишечника, сопровождающихся диареей.

Ограничить употребление молока следует, если у вас есть склонность к образованию камней в почках или желчном пузыре.

При всех своих бесспорных плюсах входит в пятерку самых мощных пищевых аллергенов. Если человек, страдающий реакцией на молочные сахара, выпьет стакан молока, у него может случиться даже анафилактический шок.

Следует отказаться от молока при наличии опухолей внутренних органов. Его биоактивные вещества могут спровоцировать их рост. Также свежее молоко не рекомендуется при артритах.

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