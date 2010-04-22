Оливковое масло активизирует работу 100 генов

Испанские ученые подвели научную базу под полезность средиземноморской кухни, благодаря которой сердечно-сосудистые заболевания у жителей стран Средиземноморья встречаются реже, чем у прочих европейцев. Непременный атрибут этой кухни (наряду с красным вином) - оливковое масло. Причем первого, холодного, отжима. Правда, его влияние на здоровье (в частности, защита сосудов от атеросклеротических изменений) исследовалось многократно, но теперь Франциско Перес-Хименес (Francisco Perez-Jimenez) и его группа из Университета Кордовы (University of Cordoba) объяснили механизм этого влияния на генетическом уровне. В работе принимали участие американские ученые из Университета Тафта (Tufts university) в Бостоне.

Специалисты утверждают, что фенольные компоненты оливкового масла меняют экспрессию большого числа генов в клетках. К этим результатам хочется отнестись с некоторой долей скептицизма, но они получены в высокотехнологичном исследовании и опубликованы в журнале BioMed Central Genomics.

В эксперименте приняли участие 20 пациентов с так называемым метаболическим синдромом: это состояние характеризуется ожирением, повышенным давлением и резистентностью к инсулину — оно считается преддиабетным, но еще не диабетом. Испытуемых в течение суток перед исследованием просили придерживаться одинаковой диеты, а затем им предложили экспериментальный завтрак, состоящий из 60 граммов белого хлеба с 40 миллилитров оливкового масла холодного отжима.

Среди изменивших работу генов 39 так или иначе вовлечены в клеточные воспалительные процессы. Из них 35 генов под действием фенолов оливкового масла снижают свою работу, а четыре – повышают. Результатом сниженной активности нескольких групп генов становится снижение воспалительных процессов и защита стенки сосудов.

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