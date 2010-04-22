В России запретили детское питание Nestle

Компании Nestle впервые было отказано во ввозе продукции в Россию, сообщает РИА Новости. В среду, 21 апреля, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) не выдала финскому филиалу крупнейшей в мире компании по производству пищевых продуктов разрешение на поставку на российский рынок детского питания.

По словам главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, отказ в регистрации детского питания был вызван "ослаблением технологической дисциплины при производстве продукции".

Компания Nestle владеет в России 14 фабриками. Ей принадлежат многие известные марки: Nescafe, Nesquik, Nuts, "Шок", "48 копеек", "Бон Пари" и другие. В 2009 году объем продаж компании на российском рынке составил 57 миллиардов рублей (что на 7 миллиардов больше, чем в 2008 году). Представительство компании Nestle в России открылось в 1995 году.