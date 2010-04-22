Что способствует детскому ожирению

В настоящее время все больше растет количество полных детей, что вызывает тревогу среди педиатров и детских педагогов. Почему же так происходит?

Самой главной причиной, влияющей на ожирение среди детей, большинство врачей считают, конечно же, фаст-фуд. Другая же причина возникает из обилия всевозможной сладкой и жирной пищи и несоответствия съедаемой пищи той физической нагрузки, которую следует давать своему телу. Что мы, взрослые, любим больше всего делать? Конечно же, отдыхать у телевизора или компьютера, вместо того, чтобы отправится на прогулку в парк или лес. К сожалению, наши дети зачастую берут с нас пример.

Проблемы с лишним весом сами по себе не возникают, всегда есть хоть какая-то причина, влияющая на это. Прежде всего, это чрезмерное перекармливание маленьких детей. Конечно, никто из родителей не делает это по собственному желанию, просто, когда ребенок еще слишком мал, сложно понять, сколько пищи ему рекомендуется съедать. Родители, а вместе с ними и бабушки, начинают переживать, что ребенок слишком худенький, и вот начинается экстренный прикорм, с последующим переходом на взрослую пищу.

Ученые доказали, если ребенка кормить грудью как можно больше времени, то в будущем у него будет намного меньше шансов иметь проблемы с весом, чем у его сверстников, выросших на искусственных смесях. В том случае, если у вас не получается продлить грудное вскармливание как можно дольше, то смеси, заменяющие материнское молоко, способны обеспечить всем необходимым организм маленького человечка без введения раннего прикорма.

С другой стороны, иногда причиной возникновения ожирения у деток становятся определенные заболевания. Поэтому лучше провести комплексный анализ всего организма, чтобы исключить возможность недуга. Когда же ребенок полностью здоров, но вес его значительно превышает норму, то родителям необходимо полностью перестроить его питание. Основными продуктами для полного ребенка должны стать фрукты, овощи, кисломолочные продукты и мясо нежирных сортов. Старайтесь организовать питание ребенка строго по часам, лучше будет, если количество приемов пищи будет достигать 5-6 раз в день. Трехразовое питание не подходит для полных деток, лучше чаще предлагать им еду, но только маленькими порциями.

Не стоит исключать из дневного рациона и перекусы, только они должны состоять из «правильных» продуктов, таких как фрукты. Последний прием пищи должен быть не позднее семи часов вечера, если же малыш проголодается до сна, то можно предложить ему яблоко, стакан кефира или нежирного йогурта.

Стоит следить и за тем, как ребенок пережевывает пищу – чем тщательнее он это будет делать, тем быстрее насытится его желудок.

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