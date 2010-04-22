Сок агавы - "сжигатель" жира

Ученые утверждают, что вещества, входящие в состав агавы, позволяют бороться с излишним весом, помогают страдающим от диабета и атеросклероза, а также способствуют укреплению костей. Этим свойствам сок растения обязан присутствием в нем полисахарида фруктана, который не только не приводит к полноте, а наоборот способствует "сжиганию" жира, и к тому же оказывает благотворное влияние на уровень глюкозы в крови.

По итогам исследований установлено, что сок агавы повышает иммунитет организма человека, улучшает работу пищеварительной системы и снижает уровень холестирина в крови. Кроме того, фруктан снижает риск заболевания некоторыми видами рака, в частности, ободочной кишки.

Добавки, изготовленные на основе сока агавы, широко применяется в Мексике для производства ряда диетических продуктов. Не так давно ученые подтвердили, что сок этого растения содержит вещества, препятствующие развитию канцерогенных клеток. Они используются фармакологами в разработке препаратов, предназначенных для речения раковых заболеваний.

В Мексике, которая занимает сейчас первое место в мире по количеству людей с избытком веса, уже проводится кампания по рекламе использования сока агавы для контроля за весом. Правда, утверждают диетологи, употребление напитка из растения с мясистыми листьями, напоминающее кактус, лишь помогает в борьбе с ожирением: для настоящего эффекта все же необходим контроль за правильным питанием и занятие физическими упражнениями.

ami-tass.ru