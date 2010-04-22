Чем полезен стресс на работе

Повышенная нагрузка на работе снижает зависимость курильщиков от никотина, и под воздействием стресса они курят меньше, чем обычно, пишут германские ученые в журнале Tobacco Induced Diseases.

Согласно распространенным представлениям, курильщики часто используют сигареты как средство от стресса, способ "успокоить нервы". Начиная свое исследование, Анна Шмидт (Anna Schmidt) из университета Кельна и ее коллеги исходили из гипотезы, что потребление табака при повышенной рабочей нагрузке будет расти.

Для проверки этого предположения ученые использовали информацию из базы данных кельнского исследовательского проекта CoSmoS (Cologne Smoking Study). Они обследовали 197 работающих курильщиков с помощью теста Фагерстрема, международно признанного метода определения степени на никотиновой зависимости.

Результаты исследования показали, что люди, испытывающие стресс на работе со значительно большей вероятностью курили меньше, чем остальные, и, следовательно, меньше зависели от никотина.

Авторы полагают, что этот эффект может объясняться тем, что у слишком занятых курильщиков не остается времени чтобы как следует предаться своей привычке, кроме того, возможно влияют ограничения на курение в рабочее время.

Ученые отметили также, что религиозность, наличие семьи и более высокий образовательный уровень также снижают зависимость от никотина.

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