В Киеве дети-"чернобыльцы" получат по 100 грн. помощи

В Киеве в апреле будет оказана материальная помощь в размере 100 грн. детям, которым установлена инвалидность, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС, и пострадавшим детям-сиротам, а также вручено сообщение на получение жилья участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ с целью организации мероприятий, связанных с 24-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, на протяжении второго квартала текущего года будут подготовлены графики проведения диспансеризации граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, в лечебно-профилактические учреждения Киева, и разработаны соответствующие рекомендации для лечения и оздоровления этой категории граждан.

Также распоряжением предусмотрено обеспечение бесплатного посещения Киевского зоопарка в период с 25 апреля до 1 июня для детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, по специальным приглашениям, которые можно получить в районных управлениях труда и социальной защиты населения.

В течение апреля-мая планируется проведение встреч с руководителями объединений граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, участниками ликвидации последствий аварии, детьми-инвалидами, сиротами и др.