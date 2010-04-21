Черкасчина: мужчина получил электроожоги при краже проводов
17:44, 21 апреля 2010Страна
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Доставлен в реанимацию
Во время кражи электропроводов в селе Гельмязив Золотоношского района Черкасской области 23-летний местный житель был поражен электрическим током.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, вор получил ожоги ноги и живота ІІІ степени (35%), и был доставлен в реанимационное отделение Золотоношской районной больницы в тяжелом состоянии.
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