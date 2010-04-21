Никаких тревожных данных по поводу состояния ЧАЭС нет

Никаких тревожных данных по поводу безопасного состояния Чернобыльской АЭС не поступало.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом глава МЧС РФ Сергей ШОЙГУ сообщил в Госдуме России, отвечая на вопрос одного из депутатов о возможном повторении катастрофы на ЧАЭС.

«Международные организации, включая Международное агентство по атомной энергии, ведут постоянный мониторинг и контроль за этим объектом. Пока каких-то тревожных данных не поступало», - сказал С.ШОЙГУ.

При этом он отметил, что «периодически этот вопрос возникает». «Не хочу никого ни в чем обвинять, но как только заканчивается очередная смета на поддержание безопасного состояния, тут же этот вопрос возникает. Почему-то это совпадает», - сказал С.ШОЙГУ.