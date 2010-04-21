Кировоградщина: бультерьер порвал 13-летнего подростка

В Александрии Кировоградской области милиционер применил табельное оружие, чтобы обезвредить бультерьера, который напал на 13-летнего подростка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью облуправления МВД.

В один из выходных дней двое ребят в возрасте 13 и 17 лет вышли в город, чтобы выгулять собаку своих знакомых, находившихся в отъезде. Спустя некоторое время собака стала вести себя неадекватно, бросаться на ребят. Старший подросток, спасаясь от собаки, перелез через забор частного дома. Освирепевший бультерьер успел лишь порвать на нем одежду. Увидев происходящее, хозяйка дома вызвала милицию, а в это время собака набросилась на 13-летнего парня.

Прибывшие на место происшествия милиционеры вынуждены были осуществить два выстрела на поражение, чтобы обезвредить животное.

Потерпевший подросток с многочисленными ранами руки, лица и шеи доставлен в больницу. Врачи констатировали, что пес чудом не зацепил сонную артерию.

По данному факту Александрийский горотдел милиции проводит проверку.