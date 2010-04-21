В Киеве в жилом доме от взрыва газа пострадал мужчина
13:54, 21 апреля 2010Страна
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Легкие ожоги рук и лица
В Киеве в жилом доме в результате взрыва газа пострадал мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, взрыв произошел 20 апреля в одной из квартир семиэтажного жилого дома по улице Кропивницкого, 16.
Взрыв не спровоцировал пожар.
Владелец квартиры, который находился во время взрыва дома, получил легкие ожоги рук и лица. От госпитализации пострадавший отказался.
По предварительной версии, причиной взрыва стало накопление газа в пространстве между потолком. Окончательные причины взрыва установит экспертиза.
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