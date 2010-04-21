В Киеве в жилом доме от взрыва газа пострадал мужчина

В Киеве в жилом доме в результате взрыва газа пострадал мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, взрыв произошел 20 апреля в одной из квартир семиэтажного жилого дома по улице Кропивницкого, 16.

Взрыв не спровоцировал пожар.

Владелец квартиры, который находился во время взрыва дома, получил легкие ожоги рук и лица. От госпитализации пострадавший отказался.

По предварительной версии, причиной взрыва стало накопление газа в пространстве между потолком. Окончательные причины взрыва установит экспертиза.