Американка родила двойню после пересадки сердца

Жительница американского штата Нью-Джерси родила двух девочек-близнецов спустя всего 16 месяцев после пересадки сердца, пишет Daily Mail. Трансплантация донорского органа потребовалась 29-летней Стефании Демайо (Stefania DeMayo) в связи с тяжелым неизлечимым заболеванием – рестриктивной кардиомиопатией.

Стефания перенесла пересадку сердца в 2008 году. Спустя несколько месяцев после операции выяснилось, что женщина беременна двойней. Учитывая высокий риск для здоровья и жизни пациентки, врачи предложили прервать беременность, однако Стефания и ее муж отвергли эту возможность.

Женщина находилась под постоянным наблюдением на протяжении всей беременности. В результате одного из плановых исследований у близнецов была обнаружена фето-фетальная трансфузия – неравномерное распределение крови между плодами, обладающими общей плацентой, в результате которого один из них начинает страдать от избытка жидкости, а другой – от недостатка питательных веществ.

Чтобы снизить риск потери обоих детей, медики предложили Демайо абортировать один плод ради сохранения второго. Это предложение также было отвергнуто.

Близнецы появились на свет в декабре 2009 года на 32-й неделе беременности Стефании в Медицинском центре Ньюарк Бет-Исраэль (Newark Beth Israel Medical Center) путем кесарева сечения. За операцией наблюдали несколько десятков медработников различных специальностей. Новорожденные сестры весили 1,27 и 1,87 килограмма. Через несколько дней после появления на свет одной из девочек была проведена операция по поводу кишечной непроходимости.

Сейчас состояние девочек и их матери не вызывает никаких опасений. В течение последних лет в США и Европе было зафиксировано несколько случаев родов у женщин, перенесших пересадку сердца. Однако, по данным американских врачей, Стефания стала первой пациенткой с донорским сердцем, успешно выносившей близнецов.

medportal.ru