Чем опасно иглоукалывание?

Китайские медики выразили беспокойство по поводу риска инфекционных осложнений при акупунктуре (иглоукалывании). Статья группы ученых под руководством Патрика Ву (Patrick Woo) из Университета Гонконга (University of Hong Kong) опубликована в British Medical Journal.

Авторы статьи ссылаются на данные международных исследований, которые описывают более 50 случаев заражения гнойными инфекциями мягких тканей после проведения иглоукалывания. Кроме того, с 1970-х годов в мире было зарегистрировано пять связанных с акупунктурой вспышек гепатита В, общее число заразившихся превысило 80 человек.

По словам китайских специалистов, в 2000-х годах были зафиксированы случаи заражения туберкулезом и стафилококковой инфекцией в результате акупунктуры. Ученые также отметили, что при этой процедуре существует риск заражения гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. Однако случаев передачи ВИЧ при иглоукалывании в клинической практике пока не зарегистрировано.

Профессор Ву подчеркнул, что зачастую связь между заболеванием и проведением акупунктуры не очевидна, так как многие инфекции имеют длительный инкубационный период.

Исследователи призвали специалистов проявлять повышенное внимание к инфекциям, передающимся при акупунктуре, и сообщать обо всех подозрительных вспышках этих заболеваний. Ученые также напомнили о необходимости уделять больше внимания соблюдению правил асептики, в частности использовать только одноразовые иглы и обрабатывать кожу пациентов дезинфицирующими средствами.

medportal.ru