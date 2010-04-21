Кофе и чай спасут курильщиков от инфаркта

Ученые из шведского Каролинского института пришли к выводу, что курильщикам, страдающим заболеваниями кровеносных сосудов, необходимо регулярно употреблять кофе или чай. Дело в том, что эти напитки великолепно защищают от кровоизлияния в мозг, а также укрепляют артерии.

По данным ученых, чтобы снизить риск заболевания, достаточно ежедневно выпивать хотя бы по две чашки кофе или чая. А у курильщиков, которые ежедневно выпивали до десяти чашек, на 25% сокращался риск мозгового инфаркта и сердечной дисфункции.

utro.ru