Кофе и чай спасут курильщиков от инфаркта
12:42, 21 апреля 2010Страна
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Напитки, укрепляющие артерии
Ученые из шведского Каролинского института пришли к выводу, что курильщикам, страдающим заболеваниями кровеносных сосудов, необходимо регулярно употреблять кофе или чай. Дело в том, что эти напитки великолепно защищают от кровоизлияния в мозг, а также укрепляют артерии.
По данным ученых, чтобы снизить риск заболевания, достаточно ежедневно выпивать хотя бы по две чашки кофе или чая. А у курильщиков, которые ежедневно выпивали до десяти чашек, на 25% сокращался риск мозгового инфаркта и сердечной дисфункции.
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