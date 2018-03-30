Гипотоник - потенциальный гипертоник

Если вам уже с утра хочется спать, часто кружится голова, а в душную погоду вы готовы упасть в обморок, то, скорее всего, вы страдаете гипотонией - пониженным давлением. С этим заболеванием люди редко обращаются к докторам. А между тем оно, так же как и гипертония, поддается лечению, говорит врач-терапевт Наталья Долгополова.

Гипотонией обычно называют состояние, при котором систолическое (верхнее) кровяное давление держится на уровне 100 мм. рт. ст. или ниже. Среди ее причин - недостаток в организме витаминов В, В5, С, Е, неправильное питание, отсутствие физической активности.

Многие живут с пониженным давлением годами и, несмотря ни на что, не считают себя больными. Они полагают, что опасным может быть только повышенное давление - гипертония.

"Конечно, люди с пониженным давлением (гипотоники) значительно реже сталкиваются с грозными сердечно-сосудистыми осложнениями, - считает терапевт Наталья Долгополова. - Но совсем расслабляться не стоит. Гипотония может в течение жизни трансформироваться в гипертонию, причем даже небольшое повышение давления может переноситься очень тяжело. Поэтому контроль давления при гипотонии тоже обязателен.

Кроме того, существует целый ряд других заболеваний, которые иногда являются спутниками гипотонии: анемия, болезни желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, неврозы, вегетососудистая дистония, пороки сердца, эндокринная патология..."

Также, добавляет врач, гипотония может стать причиной нарушения потенции у мужчин, так как связана с гормональной сферой.

К сожалению, людям, страдающим гипотонией, часто приписывают такие "дурные привычки", как стремление подольше поспать, а также любовь к сладостям.

"Это не капризы, а физиологическая потребность, - уверяет Наталья Долгополова. - При пониженном давлении все органы тела, в том числе и головной мозг, хуже снабжаются кровью, медленнее протекают обменные процессы. В результате снижается общий тонус, падает активность, гораздо дольше, чем при нормальном кровяном давлении, происходит восстановление сил. Поэтому при артериальной гипотензии просто необходимо спать не менее 10-12 часов в сутки.

Для страдающего артериальной гипотензией сладости - это отличное тонизирующее средство, особенно вместе с чаем или кофе!"

Существует ошибочное мнение, что гипотония не лечится. Да, таблетки вам вряд ли помогут, но, выполняя рекомендации специалистов, вы сможете жить нормальной, полноценной жизнью.

1. Питание

Избавиться от характерной при пониженном давлении анемии помогут продукты с высоким содержанием железа: курага, миндаль, изюм, гранаты, морковь, свекла (желательно с ботвой), петрушка, бобы, телячья печень.

Чтобы железо лучше всасывалось в кровь, ешьте пищу, богатую витамином С: это черная смородина, шиповник, облепиха, цитрусовые, огородная зелень.

Гипотоникам необходима фолиевая кислота. Она содержится в капусте, шпинате, грецких орехах, пророщенной пшенице, чечевице, тунце, лососе, сардинах.

2. Физические нагрузки

"Человеку с пониженным давлением действительно труднее дается спортивный образ жизни, - констатирует Наталья Долгополова. - Но в этом случае идти на поводу у своего организма нельзя. Физическая активность так же важна для гипотоника, как для гипертоника - постоянный прием таблеток! Просто нужно найти правильный подход к собственному телу.

Никогда стремительно не вставайте с постели, то есть не "подскакивайте"! При резком изменении положения тела, особенно после длительного ночного сна, кровь "не успевает" подняться к головному мозгу. В результате возникает головокружение и случаются обмороки.

Полежите несколько секунд, потянитесь, глубоко вдохните. Сядьте на кровати и только потом вставайте.

Перед любой физической нагрузкой, даже зарядкой, обязательно делайте разминку. Ваш организм должен плавно переходить из одного состояния в другое.

Все упражнения должны быть выстроены в вашем комплексе строго по возрастанию физической нагрузки».

3. Средства народной медицины

Вместо химических препаратов при гипотонии вы можете воспользоваться не менее эффективными народными средствами.

Например, можно пить вместо чая отвар из свежих или высушенных листьев лесной земляники. А один американский диетолог разработал рецепт уникального тонизирующего напитка специально для гипотоников: это свежевыжатый сок из пучка петрушки, двух стеблей сельдерея, одного очищенного зубчика чеснока и четырех морковок. Его удобно готовить при помощи соковыжималки. Выпейте - и сразу почувствуете прилив бодрости!

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