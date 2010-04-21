14 неожиданных секретов долголетия

Недавно ученые из университетского госпиталя Женевы определили способы продлить жизнь - их сейчас горячо обсуждает вся Европа.

Читайте вверх тормашками. Ставьте перед своим мозгом нетривиальные задачи, разгадывайте кроссворды, учите стихи. Исследования, проведенные в Великобритании, доказали: среди людей умственного труда смертность ниже в 4 раза!

Добавляйте помидоры в бутерброды. Если в ежедневный рацион ввести немного томатов, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится аж на 30%, так как они богаты калием.

Не ссорьтесь с семьей. Старайтесь регулярно общаться с родственниками. По мнению экспертов из медицинской школы Гарварда, пребывание рядом с "кровными" родственниками нормализует давление, а также помогает бороться с алкоголизмом.

Женитесь. Как показали итальянские исследования, длившиеся в течение 20 лет, женатые мужчины живут на 3 года дольше, чем холостяки.

Избавьтесь от будильника. Особенно если он звонит громко, а также от чайника со свистком, таймера и прочих "резких нарушителей тишины". Согласно японским исследованиям, внезапный громкий звук повышает риск сердечного приступа у людей с высоким кровяным давлением.

Ешьте хлебные корки. В них содержится в 8 раз больше противоракового антиоксиданта прониллизина, чем во всей буханке.

Игнорируйте общественное мнение. Согласно исследованиям немецких ученых, вы проживете дольше, если не будете переживать о том, что про вас думают окружающие. Для смелых психологи рекомендуют такое экстремальное упражнение: в транспорте громко повторять название остановок вслед за водителем. Сначала вам будет неловко, а потом вы научитесь не обращать внимания на реакцию окружающих.

Заведите домашнего питомца. Как доказывают эксперименты ученых из разных стран, владельцы собак и кошек меньше подвержены стрессам, к тому же у них более низкое кровяное давление.

Полюбите шоколад. По данным исследования Гарвардской школы здравоохранения, люди, которые потребляют шоколад в умеренных количествах, живут дольше тех, кто любит конфеты. В "чистом шоколаде" содержатся химические вещества полифенолы, которые предотвращают развитие рака и сердечных заболеваний.

Ходите в церковь. Американские ученые из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна исследовали 92 тыс. человек и доказали, что посещение религиозных заведений хотя бы раз в неделю увеличивает жизнь на 20%. До этого британские медики заявляли о том, что набожные люди меньше подвержены стрессам, так как легче справляются с жизненными неурядицами.

Учитесь. Начните изучать язык, овладейте игрой на музыкальном инструменте. Многие долгожители, переступившие 100-летний порог, говорят, что обязаны этим новому страстному увлечению, которое просто-напросто отвлекло их от мыслей о смерти.

Слушайте классическую музыку. Как доказали исследования Оксфордского университета, музыка Бетховена, к примеру, снижает кровяное давление и расслабляет мышцы.

Дружите с солнцем. Если вы избегаете его лучей, чтобы предохраниться от рака кожи, не забывайте принимать витамин D. Он снижает риск диабета и помогает бороться с депрессией, которая, как известно, запускает механизмы многих смертельных заболеваний.

Займитесь танцами. По мнению французских ученых, самый полезный для долголетия танец - это сальса. Укрепляет позвоночник, развивает легкие, даже помогает избавиться от астмы.

news.open.by