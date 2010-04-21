Украинская фармфирма остановила производство Тамивира

Фармацевтическая компания "Здоровье" остановила производство противовирусного препарата "Тамивир" - аналога препарата "Тамифлю". Сейчас на складах компании накопилась произведенная ранее продукция. Ее отгрузка со складов не производится, поэтому продолжать производство "Тамивира" нет необходимости.

Напомним, в минувшем году в связи с эпидемией гриппа компания "Здоровье" начала производство "Тамивира". Как планировалось, 18 тыс. упаковок препарата будут переданы Министерству здравоохранения, а почти пятьдесят тысяч упаковок - Харькову и области. Препарат, предназначенный не для профилактики гриппа, а для его лечения в стационарных условиях, должен был поступить в местные больницы и распределяться среди пациентов по назначению врача.

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