На Одещине задержали наркокурьеров

В ходе спецоперации сотрудники Управления СБУ в Одесской области задержали двух наркокурьеров, перевозивших 2 кг героина, разделенных на более чем 36 тыс. доз.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, злоумышленники планировали выручить за изъятые при задержании на автотрассе Николаев-Одесса наркотики свыше 400 тыс. долл. США.

Установлено, что «преступники занимались поставкой и сбытом особо опасных наркотиков, которые распространялись в Одесской области через постоянно увеличивавшуюся сеть мелких дилеров».

Задержанных взято под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов).