В США законодательно ограничат содержание соли в продуктах

Власти США законодательно ограничат содержание поваренной соли в продуктах питания, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в американском Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). По мнению экспертов, этот шаг позволит снизить смертность в результате гипертонического криза и других причин, вызванных избыточным потреблением соли.

По словам источника, программа поэтапного снижения содержания соли в пищевых продуктах рассчитана на 10 лет. В рамках этой программы власти намерены установить законодательные ограничения на содержание соли в мучных изделиях, соусах и многих других товарах продуктового рынка, объем которого в стране оценивается в 600 миллиардов долларов.

FDA, осуществляющее надзор за рынком готовых продуктов питания, намерено объединить усилия по снижению содержания соли с Министерством сельского хозяйства США, которое контролирует производство мяса и птицы в стране. Власти планируют проводить постепенное снижение солености продуктов так, чтобы потребители этого практически не заметили.

В настоящее время американское правительство призывает производителей продуктов питания добровольно снижать содержание соли в продукции. Однако по данным последних исследований, проведенных неправительственной организацией "Институт медицины" (Institute of Medicine), эти меры оказались неэффективными.

Исследователи из Колумбийского и Стэндфордского университетов выяснили, что снижение потребления американцами соли на три грамма в день позволит значительно снизить число сердечных приступов, инсультов и случаев ишемической болезни сердца. По информации экспертов, 77 процентов ежедневно потребляемой соли американцы получают с готовыми продуктами питания, что значительно затрудняет самостоятельное сокращение ее потребления.

medportal.ru