Грудное молоко убивает раковые клетки

Вещество, найденное в грудном молоке может убить раковые клетки, показать исследования, выполненные исследователями Лундского Университета и Университета Гетеборга, Швеция.

Хотя специальное вещество, известное как HAMLET (человеческий альфа-лактальбумин, убийца раковых клеток опухолей), было обнаружено в грудном молоке несколько лет назад, только теперь, когда было возможно проверить это на людях. Пациенты с раком мочевого пузыря, которых лечили веществом, в их моче обнаруживали мертвые раковые клетки после лечения.Это дает надежду на лечение рака в будущем.

HAMLET было обнаружено случайно, когда исследователи изучали антибактериальные свойства грудного молока. Дальнейшие исследования показали, что HAMLET включает белок и жирную кислоту, которые находятся в грудном молоке. Пока, однако, не было доказано, что комплекс HAMLET спонтанно сформирован в молоке. Это размышляется, однако, что HAMLET может сформироваться в кислой окружающей среде желудка младенцев. Лабораторные эксперименты показали, что HAMLET убивает 40 различных типов рака, и исследователи теперь продолжают, чтобы изучить его эффект на рак кожи, опухоли мозга и т.д. Важно, HAMLET убивает только раковые клетки и не затрагивает здоровые ячейки.

Исследователи Университета Гетеборга изучают, как HAMLET воздействует на клетки опухоли. Исследователи, Роджер Карлссон, Майя Пачидес и Aнжела Линькова, пытаются получить полные данные о том, как вещество взаимодействует с мембранами клетки. Результаты их исследований были недавно изданы в престижном журнале PLoS.

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