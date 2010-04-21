Какой кофе - самый лучший в мире

Перуанский кофе признан лучшим в мире на состоявшейся в городе Анахейм (США) 22-й ярмарке Американской ассоциации спешиэлити кофе (Speciality Coffee Association of America).

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное информационное агентство Перу Andina, авторитетное жюри отдало кофе из предгорий Анд пальму первенства "за вкус и аромат" среди 139 дегустируемых образцов из 25 стран.

"Мы горды тем, что смогли обойти многих знаменитых производителей, в том числе из Колумбии, Гватемалы и Кении. Заслуженное признание будет способствовать дальнейшему развитию в нашей стране кофейной отрасли, в которой заняты 160 тысяч семей", - заявил президент Национального управления Перу по производству кофе Сесар РИВАС.

Победитель ярмарки - органический кофе "арабика", выращенный без использования ядовитых химикатов и пестицидов на высоте более 1700 метров над уровнем моря в долине Сантия в перуанском регионе Пуно на юге страны.

Перу занимает первое место в мире по производству и экспорту органического кофе.