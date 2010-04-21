Днепропетровщина: в результате взрыва снаряда погиб ребенок

Разбирал снаряд времен ВОВ

Вчера в селе Красная Поляна Криворожского района Днепропетровской области в результате взрыва снаряда погиб ребенок 1998 г.р. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, взрыв произошел в летней кухне на территории частного домохозяйства при попытке разобрать артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

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