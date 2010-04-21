Косоглазые дети к 20 годам становятся близорукими

Более чем 90% детей с косоглазием разовьют близорукость к 20 годам, показало американское исследование клиники Мейо. Согласно выводам окулистов, темпы развития миопии или близорукости среди детей с врождённым или диагностированным в раннем возрасте косоглазием составляют 7,4% среди 5-летних детей, 46,5% - в возрасте 10 лет и 91,1% - когда ребёнку исполнится 20 лет. Ни простое медицинское наблюдение, ни хирургическое вмешательство не изменяют прогрессию близорукости в этой группе. Зафиксированные показатели значительно выше, чем считалось ранее, поэтому врачи предположили, что косоглазие у детей существенно связано с высоким риском миопии.

Офтальмологи рекомендуют родителям ребёнка с выявленными проблемами фокусировки зрения внимательно следить за глазным здоровьем по основной причине: смещение глаз почти наверняка приведёт к близорукости к подростковому возрасту. Результаты также подтверждают связь дисфункции рефракции глаза с косоглазием. Помимо этого исследование обосновывает гипотезу, согласно которой глазная изотропия способствует дальнозоркости - более распространённому явлению среди населения западных стран, в то время как косоглазие, связанное с миопией, чаще встречается среди азиатов. Пока остаётся неясным, имеют ли эти связи генетическую или экологическую основу.

ami-tass.ru