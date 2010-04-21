Проверь себя на метеочувствительность. Тест

Если вы стали замечать за собой какие-либо изменения в самочувствии, которые особенно проявляются в те дни, когда изменяется погода, то есть повод задуматься, не взаимосвязаны ли между собой эти два фактора? Мы предлагаем вашему вниманию тест, позволяющий выяснить, как вы реагируете на капризы стихии.

1. Утром вы привыкли вставать с постели:

- в одно и то же время - 5;

- поднимаетесь с рассветом - 1;

- только тогда, когда чувствуете себя полностью выспавшейся - 3.

2. За окном солнечный зимний денек, но для вас он является неудачным, какие мысли посещают вас в подобной ситуации?

- сожалеете, что неприятности свалились на вас именно в такой чудесный день - 5;

- вы не позволите хандре взять над вами верх в этот замечательный день - 1;

- посчитаете, что такая хорошая погода в холодное время года является лишь насмешкой над вами - 3.

3. После пробуждения первым делом вы: - выглядываете в окно для «выяснения» обстановки - 3;

- интересуетесь показаниями термометра - 5;

- включаете радио или телевизор - 1.

4. Какова ваша реакция на разыгравшуюся за окном метель?

- у вас резко подскакивает артериальное давление, появляется головная боль и слабость - 1;

- вас очень злит резкое изменение погоды - 3;

- вы получаете наслаждение от увиденного пейзажа, и продолжаете любоваться происходящим за окном - 5.

5. Вы получили приглашение от друзей по поводу отдыха на турбазе, где предполагается катание на горных лыжах, но вот погода «подкачала», какими будут ваши действия?

- вы не привыкли менять принятых решений, а это значит, что вы отправитесь на отдых в любом случае, не взирая на капризы стихии - 3;

- это обстоятельство вас остановит, и вы предложите друзьям провести время в более теплом и уютном местечке - 5;

- просто откажетесь от приглашения -1.

6. Какие устойчивые выражения более близки вашему характеру?

- "у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать" - 5;

- "полгода плохая погода, и т.д." - 1;

- "плохой погоды не бывает, просто есть неподходящая для нее одежда" - 3.

7. Представьте себе, что в силу сложившихся обстоятельств, вы будете вынуждены проживать на острове с тропическим климатом, на котором круглогодично солнечно и очень тепло. Как вы относитесь к такой перспективе? - нет, вы не согласны, так как любите не только тепло, и вам интересно наблюдать за сменой сезонов - 5;

- подобные желания постоянно присутствуют в ваших мыслях, так как именно такой климат вы считаете самым идеальным вариантом для себя- 1;

- в принципе, вы не против, но только при условии, что с вами будет проживать и вся ваша семья, для членов которой, как и для вас, на таком чудо-острове найдется не только хорошее образовательное учреждение для младшего поколения, но и перспективная работа для вас лично - 3.

8. В какое время года вы хотели бы отправиться в очередной отпуск? - конечно же, вы бы предпочли взять отпуск в зимний сезон, но вот отдыхать предпочли бы в жарких странах - 3;

- для того чтобы продлить себе лето, вас бы устроил отпуск в осеннее или весеннее время - 1;

- в летнее время, но провели бы отпуск в горах, там, где можно кататься на лыжах - 5.

9. Если в зимнее время вы едете на машине, которая вдруг застревает в снежном сугробе, каковыми будут ваши дальнейшие действия? - вы очень расстроитесь по данному поводу - 1;

- выталкивая автомобиль, вы будете клясть непогоду - 5;

- вы вызовите помощь, а пока будете ее дожидаться, не преминете полюбоваться красотой заснеженного близлежащего лесопарка - 3.

10. Если вылет вашего самолета задержан по причине плохих климатических условий, какие мысли посещают вас в такие моменты? - этот факт вас расстроит, так как погода частенько преподносит вам «сюрпризы» - 5;

- вы оптимист, а потому все происходящее воспринимаете, как знак судьбы, а потому отправитесь в ближайшее кафе, чтобы выпить чашечку горячего кофе - 1;

- что делать, ведь с природой спорить – дело не благодарное, а потому вы отложите полет на следующий день - 3.

Если сумма набранных вами баллов составила от 10 до 23, то ваше настроение довольно значительно зависит от погодных условий. Вы физически ощущаете ожидаемое похолодание, тем более, приближающийся снегопад. Но от этого вы больше испытываете негативных эмоций, нежели положительных, а все потому, что ваш организм отзывается на капризы погоды частой сменой настроения, перепадами артериального давления и понижением работоспособности.

И все же следует пытаться сохранять душевное равновесие, а для этого старайтесь чаще отдыхать, займитесь йогой, медитацией, посещайте солярий в холодное время года, не отказывайте себе в чашечке ароматного кофе или зеленого чая, и, конечно же, улыбайтесь окружающим.

Сумма от 24 до 37 баллов, свидетельствует о том, что вы реалистка, и вашего хорошего настроения не в состоянии испортить никакие погодные условия. Но может случиться и наоборот, испытывая озабоченность по той или иной причине, вы можете совершенно не радоваться ясной солнечной погоде в зимний сезон. А вот это вы делаете зря, так как нет лучшего способа поднять себе настроение и взбодриться, и это будет являться первым шагом на пути решения любых проблем.

Результат от 38 до 50 баллов говорит о том, что вы натура поэтическая, а потому любые природные явления побуждают вас искать в них эстетическое наслаждение, будь то листопад, лазурное небо или же пушистый снег. Безусловно, вы не испытываете восторга от гололеда и мокрого снега, но из окна своей уютной квартирки вы с удовольствием понаблюдаете и за ними. Также, вы не прочь философски поразмышлять под завывания вьюги.

www.gen.su