Уровень воды в Днепре в акватории Киева снижается

В Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской госадминистрации отмечают снижение со вчерашнего дня уровня воды в Днепре и информируют, что за время пропуска весеннего половодья никаких серьезных подтапливаний в столице не было зафиксировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на начальника ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО.

По его данным, уровень воды в Днепре у Моста метро ощутимо снизился и по состоянию на сегодня составляет 92,85 м по Балтийской системой (БС), тогда как вчера этот показатель составлял 93,17 м по БС.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также отметил, что специалисты Гидрометцентра и МЧС считают, что пик паводка на Днепре уже прошел, и прогнозируют, что в дальнейшем уровень воды больше не будет повышаться.

Сейчас происходит постепенное наполнение Киевского водохранилища до проектных отметок.

Как сообщалось ранее, пик паводка прошел также на реках Десна и Припять.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сообщил, что пик прохождение воды на Днепре в Киеве уже прошел, он пришелся на 17-18 апреля.