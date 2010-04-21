Danone утверждает, что Актимель и Активиа - полезны и эффективны

Полезность и эффективность продуктов Актимель и Активиа доказаны многочисленными научными исследованиями, как зарубежными, так и украинскими.

Об этом сообщает компания Danone в переданном УНИАН пресс-релизе.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) никогда не ставило данный факт под сомнение, а также не выносило отрицательных решений относительно полезных свойств Активиа и Актимель, утверждается в релизе.

Согласно новому законодательству Европейского Союза все рекламные сообщения (формы подачи информации о продукте в рекламных роликах) об эффекте на здоровье человека любых пищевых продуктов должны быть утверждены с Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA).

После появления новых правил, компания Danone подала заявку в EFSA для подтверждения рекламных сообщений ТМ Активиа и Актимель. Однако процедура оценки пищевых продуктов является новой как для производителей, так и для регулирующих организаций. Для того чтобы прояснить эти правила, было объявлено об организации 1 июня 2010 г. встречи между специалистами EFSA, представителями компаний-производителей и учеными, занимающимися вопросами питания. Поскольку данная встреча должна прояснить критерии рассмотрения и оценки заявлений, Danone принял решение временно отозвать свою заявку по оценке рекламных сообщений Активиа и Актимель. Подобные шаги предприняли и многие другие пищевые компании с тем, чтобы заново подать заявки после прояснения требований EFSA.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) не выносило отрицательных решений и не поддает сомнению полезные свойства Активиа и Актимель. Компания Danone сама приняла решение временно отозвать заявку на подтверждение рекламных сообщений до прояснения критериев оценки, и продолжает утверждать, что продукты Актимель и Активия полезны для здоровья и обладают заявленными функциональными свойствами, о чем свидетельствуют независимые многолетние и многочисленные научные исследования как зарубежные, так и украинские.

Активиа и Актимель являются одними из самых исследованных пробиотических продуктов в мире (studies.danone.com). Их эффективность была доказана множеством клинических исследований (около 50 клинических исследований), многие из которых были опубликованы в авторитетных научных журналах. На протяжении нескольких десятилетий Данон сотрудничает с известными научно-исследовательскими центрами для того, чтобы предлагать своим потребителям качественные и надежные продукты, которые также приносят пользу для здоровья человека.