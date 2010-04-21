Продлить жизнь женщине можно, просто повинившись перед ней

Американские ученые вывели простую формулу, как продлить жизнь женщине: достаточно просто повиниться перед ней, если она была обижена или обманута. Фраза "Я виноват(а), прости меня" обладает для женского организма поистине оздоровительным эффектом: пульс и кровяное давление возвращаются в норму на 20% быстрее, чем если бы фраза так и не была произнесена.

Согласно выводу ученых, женщины гораздо меньше страдают от стресса, и у них снижается риск сердечных заболеваний, если им вовремя принести извинения. Что интересно, на мужчин та же "мера" производит прямо противоположный эффект: их намного сильнее задевает и угнетает свершившийся факт признания вины обидчиком.

Все это было доказано в ходе эксперимента, в котором приняли участие 29 мужчин и 59 женщин. Каждому их них была предложена математическая задача и пять минут на ее решение. Однако спустя две минуты довольно резким тоном от них потребовали быстрее производить вычисления. Такое вмешательство повторилось еще дважды до истечения заявленных пяти минут.

Затем каждому было сказано примерно следующее: "Совершенно очевидно, что вы не годитесь". А еще двумя минутами позже половине участников обоих полов принесли официальные извинения в подобающей форме, другая же половина так и осталась в неведении. И все это время у людей измеряли диастолическое (так называемое "нижнее") давление.

Результаты показали, что у женщин, принявших извинения, давление и пульс пришли в норму на 20% быстрее, чем у тех, кто так и не дождался этих слов. У мужчин же ситуация была "зеркальной" - те, кто получили извинения, "восстанавливались" на 20% медленнее.

Как намекает газета, это исследование как минимум может принести пользу семейным парам - вооружившись данными знаниями, мужья могут с большим успехом успокаивать своих жен, и наоборот.

Factnews.ru