Как россияне снимают стресс

Общение с близкими и друзьями спасает почти половину россиян (43%) от стресса, только 8% граждан отвлекается от неприятностей с помощью Интернета, а 13% прибегает к алкоголю, при этом наименее популярный способ снятия напряжения - секс, к нему в подобных случаях прибегают лишь 3% опрошенных, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы в пятницу.

Бороться со стрессовыми ситуациями 26% опрошенных предпочитают при помощи просмотра фильмов, 19% - слушают музыку, 16% - читают книги. Еще 13% респондентов стараются справиться с напряжением, занимаясь любимым хобби, 12% балуют себя чем-нибудь вкусным, 10% - принимают ванну или душ, столько же опрошенных находят утешение в играх с домашним питомцем, по 8% пытаются найти общение в Интернете или играют в компьютерные игры, 7% отвлекаются с помощью шоппинга, 5% посещают развлекательные заведения. Также 13% признались, что справляются со стрессом с помощью алкоголя и сигарет, 10% - посещают церковь.

Впрочем, по данным социологов, 20% россиян в трудные минуты просто "валяются в кровати и ничего не делают". Респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

Интересно, что только 18% граждан постоянно находятся в стрессовой ситуации. Большинство россиян (52%) лишь иногда сталкиваются с проблемами и неприятностями, еще 29% сообщили, что подобное с ними случается редко или вовсе не происходит.

Согласно опросу, мужчины и женщины по-разному справляются со стрессом. Так, женщины чаще отвлекаются с помощью чтения (20% от опрошенных женщин против 11% респондетов-мужчин), балуют себя чем-нибудь вкусным (17% женщин против 7% мужчин), принимают ванну или душ (12% против 8%), ходят по магазинам (11% против 3%). Посещение церкви в ситуации стресса также более характерно для представительниц слабого пола (13% против 4% соответственно). Мужчины же, в свою очередь, более склонны искать утешение в алкоголе и сигаретах (22% мужчин против 7% среди женщин), компьютерных играх (11% против 6%). Мужчины также значительно чаще переживают стрессы пассивно, "валяясь на диване и ничего не делая" (24% против 17% соответственно).

Респонденты, у которых неприятности случаются часто или постоянно, чаще других прибегают к пассивному времяпрепровождению, то есть "валяются в кровати и ничего не делают" (25%), а также прибегают к деструктивным формам управления стрессом, то есть расслабляются при помощи алкоголя и сигарет (19%). Те же, у кого трудности случаются редко, более склонны искать утешение в прослушивании музыки (23%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-21 февраля. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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