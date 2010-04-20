Депутатов призывают пересмотреть законопроект о экстрасенсах

Украинские астрологи призывают народных депутатов пересмотреть законопроект, которым предусматривается запрещение деятельности экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, а также астрологов.

Соответствующее заявление представители Конгресса астрологов Украины огласили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы выражаем обеспокоенность определением астрологии как инструмента нарушения здоровья нации и предлагаем пересмотреть предложенную редакцию законопроекта, изъяв из нее слово "астролог", - отмечается в документе.

Как отметила председатель общественной организации "Академия Профессиональной Астрологии" Елена КАЛАНТАРОВА, "астрология - это наука по исследованию процессов, развивающихся во времени, которая основывается на вполне научном методе сравнительного анализа хронологии циклов крупных космических объектов и человеческого существа как части био- и ноосферы планеты Земля".

"Мы не предсказываем будущее, находясь в каком-то необычном психологическом состоянии, все строится на основе научных знаний и аналитики", - отметила она.

Е.КАЛАНТАРОВА считает, что "те, кто писал этот законопроект, не знают, что такое астрология".

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции астролог Елена МАКСИМОВА сказала, что предложенный законопроект не продуман, и позволяет органам власти в случае принятия трактовать его как угодно. При этом она допустила, что в случае запрещения деятельности астрологов "следующим шагом может быть введение цензуры".

"Мы за то, чтобы были созданы официальные учебные заведения по астрологии. Если запретят профессию "астролог", расцветет шарлатанство", - отметила Е.МАКСИМОВА.

В свою очередь, астролог Петр КУРЬЯТ напомнил, что с 1995 года астрология как профессия внесена в официальный государственный реестр профессий.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля этого года семеро народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект за № 6299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно запрещения деятельности экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и услуг по предсказанию будущего (судьбы)".