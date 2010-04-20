Европа избавится от вулканического пепла до конца недели

Облако вулканического пепла, накрывшее Европу после извержения под исландским ледником, сменит направление движения к концу текущей недели, сообщает AFP со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (World Meteorological Organization, WMO).

Согласно прогнозам экспертов, частицы пепла унесет в сторону Арктики, передает Лента.ру. Погодные условия, которые сохраняются в Европе в настоящее время, не способствуют рассеиванию облака: на территории большинства стран наблюдается высокое атмосферное давление и слабый ветер.

В конце недели, когда давление понизится, в Европе выпадут осадки, которые помогут очистить от пепла воздух в низких слоях атмосферы.

Извержение вулкана под ледником Эйяфьятлайокудль началось еще в марте. 19 апреля исследователи объявили, что активность вулкана снижается, однако вечером в понедельник он продолжил извергаться.

Из-за извержения вулкана в атмосферу было выброшено гигантское облако пепла, которое представляет опасность для двигателей самолетов и затрудняет видимость. Большинство европейских стран ограничили или прекратили авиасообщение, а также закрыли аэропорты. В общей сложности было отменено несколько десятков тысяч рейсов.