В Киевском водохранилище не было массовой гибели рыбы - Шуфрич

Специалисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций не подтверждают информацию о массовой гибели рыбы в Киевском водохранилище.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Министр отметил, что специалисты провели обследование берегов Киевского водохранилища, и не выявили фактов массовой гибели рыбы.

В то же время Н.ШУФРИЧ отметил, что есть отдельные факты гибели рыбы, но это нормальное явление во время таяния снега и весеннего половодья.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о массовой гибели рыбы, вызванной спуском воды из Киевского водохранилища. По информации СМИ, ОАО «Укргидроэнерго» осуществило этот спуск в соответствии с решением Межведомственной комиссии при Госводхозе Украины для предотвращения опасных последствий весеннего наводнения. В результате таких действий уровень воды в Киевском водохранилище упал настолько, что лед во многих местах лег на дно и придавил своим весом рыбу, которая собралась на мелководье. Одной из возможных причин решения о спуске воды средства массовой информации называют вероятность затопления домов в Конча-Заспи, которая может одной из первых пострадать в результате весеннего половодья.

16 марта заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что направил обращение в Министерство охраны окружающей природной среды и Государственный комитет Украины по водному хозяйству с просьбой выяснить обстоятельства спуска воды в Киевском море, что привело к массовой гибели рыбы.

3 апреля в Госводхозе в ответ на обращение Н.ТОМЕНКО объяснили, что массовая гибель рыбы в Киевском водохранилище вызвана удушьем в результате длительного периода сплошного ледостава на водохранилище.