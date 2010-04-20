В Британии впервые зарегистрирован ребенок двух матерей

Две британские лесбиянки стали первыми в стране официально зарегистрированными однополыми родителями, сообщает The Daily Telegraph. Женщины вместе подписали свидетельство о рождении дочери.

Регистрация однополой пары в качестве родителей стала возможной после внесения изменений в британское законодательство, вступивших в силу с апреля 2010 года. Благодаря этому Натали Вудс (Natalie Woods) и Бетти Ноулз (Betty Knowles) официально стали родителями Лили-Мэй Бетти Вудс (Lily-May Betty Woods).

38-летняя Вудс родила дочку 31 марта 2010 года после процедуры искусственного оплодотворения с использованием донорской спермы. Вес девочки при рождении составил около 3,4 килограмма.

Официальная регистрация однополой пары в качестве родителей вызвала протест общественных организаций. Жозефин Квинтавалль (Josephine Quintavalle) из организации "Комментарий к репродуктивной этике" (Comment on Reproductive Ethics) заявила, что свидетельство о рождении должно содержать сведения о биологическом происхождении ребенка. Она отметила, что рано или поздно ребенок спросит, кто является его отцом.

Председатель британской Комиссии по стандартам барристеров (Bar Standards Board) Рут Дич (Ruth Deech) считает, что подобные нововведения нарушают право ребенка на самоидентификацию. Такая точка зрения основана на том, что официальное признание однополых пар родителями не позволит детям получить полную информацию о своем генетическом происхождении.

medportal.ru