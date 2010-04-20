В Одесской области потопа не будет
15:31, 20 апреля 2010Страна
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Риски минимизированы
Угрозы затопления населенных пунктов Одесской области водами реки Дунай нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.
“Те риски, которые были населенным пунктам, традиционно находящимся в зоне опасности в Одесской области, сейчас минимизированы», - сказал Н.ШУФРИЧ.
Он отметил, что об отсутствии опасности затопления населенных пунктов Одесской области МЧС говорит на основании полученной из Румынии информации о прохождении воды Дунаем.
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