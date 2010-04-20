В Луцке будут ловить нарушителей антиалкогольного законодательства

В Луцке создадут спецгруппы, которые будут проводить системные рейды по выявлению правонарушителей антиалкогольного законодательства. Сколько их будет, одна или несколько, а также их состав – в настоящее время определяется. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил Луцкий городской голова Богдан ШИБА.

Он проинформировал, что с начала года работниками Луцкого ГО УМВД Украины в Волынской области были составлены 1070 протоколов об административных правонарушениях в сфере нарушений антиалкогольного законодательства. Из них – 1055 фактов распития спиртных напитков в общественных местах, в частности на остановках – 237, в не установленных местах – 258, появление в общественных местах в пьяном виде – 524. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения были совершены 70 преступлений. Следовательно, для предотвращения подобных ситуаций и будут созданы спецгруппы.

Городской голова обратился к представителям СМИ с просьбой также осуществлять общественный контроль и вести пропаганду здорового образа жизни, а особенно среди молодежи. „Ведь именно молодые люди чаще всего потребляют слабоалкогольные напитки и пиво, что будет иметь крайне негативные последствия для их организма уже в скором будущем”, - отметил он.