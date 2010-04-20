В России стабилизировалась численность населения, а ожидаемая продолжительность жизни достигла 69 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая с докладом в Государственной думе.

«Впервые с середины 90-х годов стабилизировалась численность населения России. А ожидаемая продолжительность жизни достигла 69 лет», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, в 2009 году в России родилось 1,762 млн. детей, что на 50 тыс. больше, чем годом ранее. В то же время смертность уменьшилась на 3%.

Российский премьер отметил, что в кризисном 1998 году было совсем наоборот - смертность тогда выросла на 8%, а рождаемость сократилась на 5,3%.

Также он напомнил, что ожидаемая продолжительность жизни в 1995 году составляла 64,5 года.

«Может быть, не ахти какое изменение, но все-таки заметное», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, первый этап реализации демографической политики завершен, а на втором этапе, рассчитанном до 2015 года, властям РФ предстоит добиться устойчивого роста численности населения России, а продолжительность жизни должна увеличиться до 71 года.

Справка УНИАН. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 68,5 лет. Показатель в странах Евросоюза составляет – 78,5 лет.

По состоянию на 1 февраля 2010 года в Украине проживало 45939820 человек.